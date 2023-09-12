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21:45, 12 сентября 2023Экономика

Дерипаска заявил об окне возможностей для экономики России «как в 90-е»

Бизнесмен Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Igor Russak / Global Look Press

Перед Россией сейчас открыто окно возможностей, экономика получила «глобальный шанс, такой же как в 1990-е годы», заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска.

По словам предпринимателя, этот шанс связан с наращиванием объема поставок в Азию и Африку. Он напомнил, что население Юго-Восточной Азии — почти 600 миллионов человек, в Китае живут 1,3 миллиарда, в Индии — 1,5 миллиарда, в Африке — почти 1 миллиард человек.

Дерипаска указал на то, что Россия в этих регионах может создать новые логистические решения и нарастить объемы поставок. Бизнесмен ожидает, что на российский рынок придут инвесторы из стран Азии и Африки.

Ранее он заявил, что сделанный в 2008 году выбор в пользу модели расширения доли государства в экономике оказался, как показала практика, глубоко ошибочным. По мнению предпринимателя, Россия в конечном итоге будет вынуждена пойти обратным путем.

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    Марина Совина
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