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12:27, 14 сентября 2023Спорт

Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала о глупых американцах

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко заявила, что в США много глупых людей

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство на кипрское, поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовые вещи. «Половина американцев думает, что Европа — это страна», — добавила она.

Ранее Куличенко высказалась о свободе слова в США. «Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это все. Отменят навсегда!» — отметила она.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.

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    Дарья Коршунова
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