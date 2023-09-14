Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала о глупых американцах

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко заявила, что в США много глупых людей

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство на кипрское, поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовые вещи. «Половина американцев думает, что Европа — это страна», — добавила она.

Ранее Куличенко высказалась о свободе слова в США. «Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это все. Отменят навсегда!» — отметила она.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.