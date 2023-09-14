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06:32, 14 сентября 2023Наука и техника

Британия получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА

UK Defence Journal: Британия получит 15-киловаттный лазер для борьбы с БПЛА

Фото: Martin Hibberd / Shutterstock / Fotodom

Компания Raytheon UK начала подготовку к испытаниям и интеграции лазерного оружия. Размещенную на бронеавтомобиле систему получит Минобороны Великобритании. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Систему будут испытывать на предприятии в Шотландии. 15-киловаттный лазер, который установят на шасси бронеавтомобиля Wolfhound, предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В ходе четырехдневных испытаний в США лазерная система успешно обнаруживала и поражала беспилотники в различных условиях.

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Минобороны заключило соглашение с Raytheon UK на разработку и установку лазерного оружия на Wolfhound в 2021 году.

В августе источник РИА Новости сообщил, что на одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для ликвидации беспилотников. Оружие поражало дроны в ближней зоне.

В апреле издание Defense News писало, что в США испытали лазерную систему противовоздушной обороны ближнего действия, создаваемую в рамках программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD). Устройство на шасси бронетранспортера Stryker сбило несколько дронов.

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    Даниил Иринин
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