Nature Metabolism: изучен процесс изменения мышц во время тренировки

Ученые из Базельского университета изучили процесс изменения мышц во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Специалисты сравнили мышцы тренированных мышей с подопытными, которые не занимались спортом, а затем проследили за процессом экспрессии генов в ответ на упражнения. Авторы обнаружили, что в состоянии покоя экспрессия лишь небольшого числа (около 250) генов меняются в тренированных мышцах по сравнению с мышцами без физического воздействия. В то же время примерно 1800-2500 генов изменялись после сильной физической нагрузки.

Интересно, что мышцы по-разному реагируют на физическую нагрузку: в нетренированных мышцах упражнения активируют воспалительные гены, активируемые небольшими повреждениями. Именно это вызывает болезненность мышц после занятий спортом. Включение и выключение генов происходит благодаря эпигенетическим модификациями — меткам в геноме. Исследователи пришли к выводу, что упражнения в тренированных мышцах активируют совершенно иную программу по сравнению с нетренированными.

В июле сотрудники Массачусетской больницы общего профиля представили схему занятий спортом. Согласно их выводам, за выходные можно наверстать количество необходимых часов в неделю упражнений, а по эффективности это будет равно равномерным занятиям в течение недели.