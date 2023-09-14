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09:03, 14 сентября 2023Наука и техника

Изучен процесс изменения мышц во время тренировки

Nature Metabolism: изучен процесс изменения мышц во время тренировки

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Ученые из Базельского университета изучили процесс изменения мышц во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Специалисты сравнили мышцы тренированных мышей с подопытными, которые не занимались спортом, а затем проследили за процессом экспрессии генов в ответ на упражнения. Авторы обнаружили, что в состоянии покоя экспрессия лишь небольшого числа (около 250) генов меняются в тренированных мышцах по сравнению с мышцами без физического воздействия. В то же время примерно 1800-2500 генов изменялись после сильной физической нагрузки.

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Интересно, что мышцы по-разному реагируют на физическую нагрузку: в нетренированных мышцах упражнения активируют воспалительные гены, активируемые небольшими повреждениями. Именно это вызывает болезненность мышц после занятий спортом. Включение и выключение генов происходит благодаря эпигенетическим модификациями — меткам в геноме. Исследователи пришли к выводу, что упражнения в тренированных мышцах активируют совершенно иную программу по сравнению с нетренированными.

В июле сотрудники Массачусетской больницы общего профиля представили схему занятий спортом. Согласно их выводам, за выходные можно наверстать количество необходимых часов в неделю упражнений, а по эффективности это будет равно равномерным занятиям в течение недели.

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    Елена Апазиди
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