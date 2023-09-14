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14:56, 14 сентября 2023Экономика

ЕС перестал называть российских бизнесменов олигархами

В документах Евросоюза российских бизнесменов перестали называть олигархами

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

В документах Совета Евросоюза, касающихся внесения в санкционный список российских граждан и компаний, бизнесменов из России перестали называть олигархами. Это следует из нового регламента, утвержденного организацией.

В частности, такая формулировка больше не фигурирует в сведениях, обосновывающих введение персональных санкций в отношении Алишера Усманова, Петра Авена, Романа Абрамовича, Виктора Рашникова, Вячеслава Кантора и Олега Дерипаски. Вместо выражения «олигарх» в документе присутствует фраза «ведущий бизнесмен» (leading businessperson).

Аналогичные правки были внесены и в описание встречи президента России Владимира Путина с представителями крупных компаний в Кремле 24 февраля 2022 года — «встреча олигархов» заменена на «встреча ведущих бизнесменов».

Ряд бизнесменов, оспаривавших санкции Евросоюза в суде, подчеркивали, что не являются олигархами. Опровергал это и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, однако суд ЕС ранее в сентябре отказался снять санкции с российского миллиардера.

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Совет ЕС по некоторым лицам из санкционного списка также обновил мотивировочную часть, включив туда сразу два критерия для введения персональных ограничений. Так, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов описан в документах сразу и как «ведущий бизнесмен», и как «бизнесмен, представляющий отрасль, являющуюся существенным источником дохода для государства».

Изменилась и мотивировка санкций в отношении Андрея Мельниченко. В новом регламенте указано, что он «продолжает контролировать крупного производителя удобрений группу "ЕвроХим" и угольную компанию СУЭК», несмотря на то, что с 9 марта 2022 года передал свои доли в компаниях супруге Александре Мельниченко. Ранее Совет ЕС называл его бывшим владельцем двух компаний. Представитель Андрея Мельниченко в беседе с РБК заявил, что не может прокомментировать причины, которыми власти Евросоюза руководствовались при смене формулировки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не стал продлевать санкции против трех российских бизнесменов — бывшего главы Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и главы группы ЕСН Григория Березкина.

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