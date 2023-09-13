Суд ЕС отказался снять санкции с российского миллиардера Виктора Рашникова

Суд Евросоюза (ЕС) отказался снять санкции с российского миллиардера Виктора Рашникова по его иску, сообщает ТАСС.

Судья Европейского суда отклонил иск и обязал бизнесмена оплатить судебные расходы.

Рашников попал в санкционный список ЕС в марте 2022 года. В мае прошлого года он подал иск в суд с требованием отмены решения. Год назад Венгрия также обратилась к ЕС с просьбой снять санкции с трех российских миллиардеров, включая Рашникова.

Виктор Рашников — основной акционер и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, который входит в число крупнейших мировых производителей стали.

В апреле 2022 года во Франции заморозили недвижимость Рашникова. Forbes стало известно, что у владельца ММК есть несколько квартир в центре Парижа, они расположены рядом с Елисейским дворцом.