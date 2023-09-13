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12:54, 13 сентября 2023Экономика

Суд ЕС отказался снять санкции с российского миллиардера

Суд ЕС отказался снять санкции с российского миллиардера Виктора Рашникова
Виктор Рашников

Виктор Рашников. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Суд Евросоюза (ЕС) отказался снять санкции с российского миллиардера Виктора Рашникова по его иску, сообщает ТАСС.

Судья Европейского суда отклонил иск и обязал бизнесмена оплатить судебные расходы.

Рашников попал в санкционный список ЕС в марте 2022 года. В мае прошлого года он подал иск в суд с требованием отмены решения. Год назад Венгрия также обратилась к ЕС с просьбой снять санкции с трех российских миллиардеров, включая Рашникова.

Виктор Рашников — основной акционер и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, который входит в число крупнейших мировых производителей стали.

В апреле 2022 года во Франции заморозили недвижимость Рашникова. Forbes стало известно, что у владельца ММК есть несколько квартир в центре Парижа, они расположены рядом с Елисейским дворцом.

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    Антон Похиляк
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