Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:46, 14 сентября 2023Экономика

Акции «Соллерс» резко упали

Акции «Соллерс» подешевели на 12% после попадания компании под санкции США

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После попадания российского автоконцерна «Соллерс» под санкции США его акции ускорили падение до почти 12 процентов. В моменте котировки падали до отметки в 1102 рубля, что на 11,92 процента ниже уровня предыдущей сессии, сообщает РБК-Инвестиции.

При этом своего минимума котировки достигли еще до появления информации о включении «Соллерс» в санкционный список США. Так, в 12:24 по московскому времени стоимость ценных бумаг опустилась до уровня 1075,5 рубля, что на 14,03 процента ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Однако ближе к вечеру котировки незначительно отыграли дневное падение. По состоянию на 18:14 ценные бумаги компании торговались по 1139 рублей.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

О включении «Соллерс» в санкционный список Минфина США стало известно 14 сентября. В новый ограничительный перечень вошли еще несколько десятков предприятий, включая «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн». Под санкции попал и производитель автомобильных комплектующих «Итэлма».

В середине июля «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи за второй квартал сообщили о росте рыночной капитализации акций на торговой площадке с начала 2023 года до 49,1 триллиона рублей. Тогда наибольший рост среди компаний, акции которых индекс Мосбиржи не отслеживает, продемонстрировал «Соллерс» — стоимость ценных бумаг компании увеличилась с января на 285,1 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Девушка удалила филлеры из губ и утратила возможность разговаривать

    Уехавшие из страны сотрудники российских компаний попросили поднять им зарплату

    Названа страна нахождения Суровикина

    Еще один китайский министр пропал из публичного поля

    Огромный аллигатор бросился на отряд девочек-скаутов и попал на видео

    Акции «Соллерс» резко упали

    Оззи Осборн пожаловался на страшные боли перед новой операцией

    В России на свалке нашли африканскую чуму свиней

    В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости