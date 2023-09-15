В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов

В трех аэропортах Москвы 15 сентября произошла массовая отмена и задержка 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Известно, что во Внуково задержали три рейса, а два отменили. В Шереметьево не вылетели вовремя 11 рейсов. В аэропорту Домодедово отправление 22 рейсов перенесли, а два вылета отменили.

Данных о сбоях в расписании Жуковского не было. Причина массовых изменений графика отправления самолетов в столичных воздушных гаванях не уточняется.

Ранее стало известно, что пассажир рейса авиакомпании Delta Air Lines из Атланты в Сиэтл устроил дебош на борту. Он напал на стюардессу, атаковал тележку с едой и попытался выйти из лайнера. По прибытии мужчину задержала полиция.

