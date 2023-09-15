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16:31, 15 сентября 2023Наука и техника

Германия присоединилась к лунной программе США

НАСА: Германия присоединилась к лунной программе США

Фото: NASA

Германия подписала соглашения Artemis, тем самым присоединившись к лунной программе США. Об этом сообщает НАСА.

Страна стала 29-м участником соглашений Artemis, определяющим правовые нормы взаимодействия между государствами на Луне и позволяющими промышленным компаниям стран-партнеров принимать участие в возглавляемой США одноименной лунной программе.

Церемония подписания соответствующих документов состоялась в резиденции посла Германии в Вашингтоне. «Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнеров НАСА», — сказал глава американского космического агентства Билл Нельсон.

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17 ноября 2022

В сентябре ArsTechnica со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщила, что сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), предназначенная для реализации программы Artemis, неподъемна для текущего бюджета НАСА.

В мае издание со ссылкой на отчет генерального инспектора НАСА Пола Мартина сообщило, что перерасход средств на двигатели Aerojet Rocketdyne RS-25 и твердотопливные ускорители компании Northrop Grumman, предназначенные для сверхтяжелой ракеты SLS, составил шесть миллиардов долларов.

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    Иван Потапов
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