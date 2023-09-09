Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 9 сентября 2023Наука и техника

Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты

Счетная палата США: сверхтяжелая ракета SLS неподъемна для бюджета НАСА

Фото: Frank Michaux / NASA / Wikimedia

Сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) неподъемна для текущего бюджета НАСА, говорится в отчете Счетной палаты США. Об этом сообщает ArsTechnica.

Согласно регулятору, в текущей финансовой ситуации программу SLS нельзя считать устойчивой. «Высокопоставленные чиновники НАСА сообщили Счетной палате, что при нынешнем уровне затрат программа SLS неподъемна», — заявляется в отчете.

Согласно Счетной палате, НАСА не обновляло пятилетнюю смету расходов на программу SLS, в результате чего стало сложнее отследить перерасход средств на нее. Кроме того, проблема оценки расходов усложняется задержками в реализации лунного проекта Artemis, для которого необходимы запуски SLS.

Согласно Счетной палате, в рамках Artemis пилотируемый облет Луны вряд ли состоится раньше 2025 года, а высадка астронавтов на ее поверхность, скорее всего, будет перенесена минимум на 2026 год.

Материалы по теме:
США вернулись к покорению Луны: НАСА запустило сверхтяжелую ракету SLS с лунным космическим кораблем Orion
США вернулись к покорению Луны:НАСА запустило сверхтяжелую ракету SLS с лунным космическим кораблем Orion
17 ноября 2022
Тяжелый случай США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Тяжелый случайСША хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
6 декабря 2019

«НАСА признает необходимость повышения доступности программы SLS и предпринимает шаги для этого», — утверждается в отчете.

В мае издание со ссылкой на отчет генерального инспектора НАСА Пола Мартина сообщило, что перерасход средств на двигатели Aerojet Rocketdyne RS-25 и твердотопливные ускорители компании Northrop Grumman, предназначенные для сверхтяжелой ракеты SLS, составил шесть миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о судьбе поставленного на Украину ЗРК Patriot

    Украинский политик разрешил обнародовать его переписку с Маском

    В США опознали еще двух жертв терактов 11 сентября

    В российском городе десятки людей отравились едой из доставки

    Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты

    Маск говорил с послом России в США перед отключением Starlink для ВСУ

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Депутат Милонов получил звание лейтенанта в зоне СВО

    На Украине прокомментировали написание «Российской Федерации» с заглавных букв

    Ким Кардашьян попросила Байдена защитить армян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости