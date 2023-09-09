Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты

Счетная палата США: сверхтяжелая ракета SLS неподъемна для бюджета НАСА

Сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) неподъемна для текущего бюджета НАСА, говорится в отчете Счетной палаты США. Об этом сообщает ArsTechnica.

Согласно регулятору, в текущей финансовой ситуации программу SLS нельзя считать устойчивой. «Высокопоставленные чиновники НАСА сообщили Счетной палате, что при нынешнем уровне затрат программа SLS неподъемна», — заявляется в отчете.

Согласно Счетной палате, НАСА не обновляло пятилетнюю смету расходов на программу SLS, в результате чего стало сложнее отследить перерасход средств на нее. Кроме того, проблема оценки расходов усложняется задержками в реализации лунного проекта Artemis, для которого необходимы запуски SLS.

Согласно Счетной палате, в рамках Artemis пилотируемый облет Луны вряд ли состоится раньше 2025 года, а высадка астронавтов на ее поверхность, скорее всего, будет перенесена минимум на 2026 год.

«НАСА признает необходимость повышения доступности программы SLS и предпринимает шаги для этого», — утверждается в отчете.

В мае издание со ссылкой на отчет генерального инспектора НАСА Пола Мартина сообщило, что перерасход средств на двигатели Aerojet Rocketdyne RS-25 и твердотопливные ускорители компании Northrop Grumman, предназначенные для сверхтяжелой ракеты SLS, составил шесть миллиардов долларов.