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14:47, 27 мая 2023Наука и техника

Стало известно о перерасходе средств на двигатели сверхтяжелой ракеты США

ArsTechnica: перерасход средств на двигатели ракеты SLS составил шесть миллиардов долларов

Фото: NASA / Wayback Machine / Wikipedia

Перерасход средств на двигатели Aerojet Rocketdyne RS-25 и твердотопливные ускорители компании Northrop Grumman, предназначенные для сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), составил шесть миллиардов долларов. Об этом стало известно ArsTechnica.

Издание ссылается на отчет генерального инспектора НАСА Пола Мартина, согласно которому модернизация и производство силовых агрегатов привели не только к превышению стоимости программы SLS, но и к отставанию ее от первоначального графика более чем на шесть лет.

«Это означает, что один только перерасход силовой установки ракеты SLS обходится космическому агентству примерно в столько же, сколько оно потратит на разработку двух многоразовых лунных посадочных модулей — SpaceX Starship и Blue Origin Blue Moon», — говорится в публикации.

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Согласно Мартину, перерасход средств на двигатели SLS может угрожать программе Artemis, предполагающей возвращение США на Луну.

В ноябре со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета SLS, которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

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    Иван Потапов
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