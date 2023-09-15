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20:24, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Сабуров высказался о конфликтах в «Что было дальше?»

Комик Сабуров заявил, что ведущие «ЧБД» не конфликтуют друг с другом

Кадр: kana beisekeyev / YouTube

Популярный казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал об отношениях ведуших шоу «Что было дальше?» («ЧБД»). В подкасте «Зamandas» он заявил, что звезды проекта не конфликтуют друг с другом и не обижаются на жесткие шутки. Видео доступно на YouTube.

«Никогда не было, ни разу не припомню, чтобы что-то было, чтобы Леха (Алексей Щербаковприм. «Ленты.ру») такой подошел: "А ты вот мне сказал вот это, это, конечно, неприятно было"», — высказался он о недопониманиях между участниками проекта.

Вместе с тем Сабуров отметил, что иногда извинялся перед звездой «ЧБД» Тамби Масаевым за грубые шутки в его адрес. Однако коллега, по словам юмориста, не обижался на него. «Он понимает, что это все ради шоу, мы суперплотно общаемся, никаких не бывает конфликтных ситуаций», — пояснил комик.

Ранее Сабуров рассказал, что покатал на коленях блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Он также раскрыл впечатления от общения с Хасбиком и назвал его очень позитивным человеком.

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    Олег Давыдов
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