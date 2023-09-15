Массовое увольнение учителей из школы в Екатеринбурге объяснили

ДИП: учителя школы в Екатеринбурге уволились из-за пенсии и собственного желания

Учителя из школы №22 в Екатеринбурге уволились из-за выхода на пенсию и по собственному желанию. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий (ДИП) Свердловской области в беседе с Ura.ru.

По данным Департамента образования Екатеринбурга, среди покинувших школу педагогов четверо находятся в пенсионном возрасте, еще шесть уволились по собственному желанию, объяснил собеседник агентства.

Кроме того, 15 сентября директор Департамента образования Константин Шевченко встретился с родителями учеников. Он сообщил, что оставшаяся нагрузка будет временно распределена между другими учителями. Шевченко также заверил, что сейчас принимаются все меры для поиска новых педагогов. Ситуацию контролирует министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее стало известно, что из школы №22 на Уралмаше за лето уволились около 20 педагогов. По словам родителей учеников, из-за этого у многих классов из расписания пропали важные для школьников предметы, включая биологию, географию и информатику.

Некоторые родители уверены, что после смены директора в октябре 2022 года условия преподавания в школе стали меняться в худшую сторону. В ответ на запрос о проблеме в Департаменте образования заявили, что по состоянию на 1 сентября открытых вакансий для учителей в школе нет.

Ранее похожая ситуация сложилась в школе №338 в Невском районе Санкт-Петербурга, из которой ушли 17 учителей. В районной администрации заявили, что педагоги покинули учебное заведение по личным или профессиональным причинам, среди которых были переезд, трудоустройство и смена деятельности.