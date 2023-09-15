Менеджер Емельяненко высказался о проведении поединка бойца против Монсона

Бурчак заявил, что к ноябрю Емельяненко будет на 70 процентов готов к поединкам

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак высказался о проведении поединка против Джеффа Монсона. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Для нас — команды Емельяненко — в приоритете здоровье Александра. Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль только, что Джефф в таком случае уйдет на поражении», — заявил Бурчак. Он добавил, что к ноябрю 2023-го российский боец будет на 70 процентов готов к схватке.

29 июля Емельяненко признался, что ложился в больницы, однако продолжал пить. Боец рассказал, что избавиться от зависимости ему помогло пребывание в реабилитационном центре.

Бойцы уже встречались в феврале 2022 года в схватке по правилам кулачного боя. Тогда сильнее оказался Емельяненко. Ранее, в 2012 году, в поединке по правилам ММА Монсон победил удушающим приемом.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью. 52-летний Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.