Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амкар-Пермь
1:0
Завершен
Челябинск
Фонбет Кубок России|1/64 финала
Салават Юлаев
3:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
3:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
1:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эшлин Крюгер
2:0
Завершен
Анна Калинская
Осака
06:31, 15 сентября 2023Спорт

Менеджер Емельяненко высказался о проведении поединка бойца против Монсона

Бурчак заявил, что к ноябрю Емельяненко будет на 70 процентов готов к поединкам
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: news.ru / Globalloopkress.com

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак высказался о проведении поединка против Джеффа Монсона. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Для нас — команды Емельяненко — в приоритете здоровье Александра. Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль только, что Джефф в таком случае уйдет на поражении», — заявил Бурчак. Он добавил, что к ноябрю 2023-го российский боец будет на 70 процентов готов к схватке.

29 июля Емельяненко признался, что ложился в больницы, однако продолжал пить. Боец рассказал, что избавиться от зависимости ему помогло пребывание в реабилитационном центре.

Бойцы уже встречались в феврале 2022 года в схватке по правилам кулачного боя. Тогда сильнее оказался Емельяненко. Ранее, в 2012 году, в поединке по правилам ММА Монсон победил удушающим приемом.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью. 52-летний Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Байден усомнился в уважении КНР к России. Есть ли дружба двух стран?

    Многодетная мать стала испытывать неприязнь при мысли о сексе и попросила совет

    Тюремная надзирательница попала под суд за секс с заключенным

    В США сообщили об отстранении от должности министра обороны Китая

    Доктор Павлова предупредила о «ловушке» сухофруктов

    Обнаружены две новые галактики с полярными кольцами

    Менеджер Емельяненко высказался о проведении поединка бойца против Монсона

    В ДНР рассказали об «охоте» на первый уничтоженный Challenger 2

    Еврокомиссию призвали рассказать «правду» об импорте СПГ из России

    Доктор Мясников назвал три разрушающие здоровье привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости