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10:56, 15 сентября 2023Мир

В МИД России ответили на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

Замглавы МИД РФ Галузин: внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» — провокация

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Внесение главы Северной Кореи Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» — это очередная провокация киевского режима и попытка запугать всех. Об этом заявил замглавы российского МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Он сказал, что это «тщетная попытка» запугать со стороны владельцев сайта «Миротворец» и киевского режима, который стоит за ним. Однако дружбу России и Северной Кореи вряд ли можно разрушить «провокационными, гаденькими действиями».

Перед визитом Ким Чен Ына в Россию его внесли в базу украинского сайта «Миротворец», где размещают, по мнению администраторов, «враги Украины». Там есть журналисты, артисты, политики и другие медийные лица из разных стран.

Ранее на «Миротворец» попал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Его обвинили в том, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».

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    Александр Слабиев
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