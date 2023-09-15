В МИД России ответили на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

Замглавы МИД РФ Галузин: внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» — провокация

Внесение главы Северной Кореи Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» — это очередная провокация киевского режима и попытка запугать всех. Об этом заявил замглавы российского МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Он сказал, что это «тщетная попытка» запугать со стороны владельцев сайта «Миротворец» и киевского режима, который стоит за ним. Однако дружбу России и Северной Кореи вряд ли можно разрушить «провокационными, гаденькими действиями».

Перед визитом Ким Чен Ына в Россию его внесли в базу украинского сайта «Миротворец», где размещают, по мнению администраторов, «враги Украины». Там есть журналисты, артисты, политики и другие медийные лица из разных стран.

Ранее на «Миротворец» попал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Его обвинили в том, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».