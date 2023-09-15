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10:20, 15 сентября 2023Бывший СССР

Ким Чен Ына внесли в базу украинского «Миротворца»

Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Лидера КНДР Ким Чен Ыны внесли в базу украинского сайта «Миротворец», о чем сообщает ТАСС.

Авторы такого решения в числе причин указали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также то, что Ким является «пособником россиян». Отмечены и «персональные санкции цивилизованных стран мира за нарушение прав человека».

Датой внесения его в базу значится 6 сентября.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины. Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.

В начале 2023 года в базу попал и экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

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    Антон Похиляк
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