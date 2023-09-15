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15:28, 15 сентября 2023Экономика

Набиуллина назвала причины ослабления рубля

Набиуллина: к ослаблению рубля привело расширение рублевого спроса на импорт
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля. По ее словам, на это повлияли несколько факторов.

«Расширение рублевого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки привело к ослаблению рубля», — констатировала она. Кроме того, по словам главы регулятора, одновременно с этим в условиях не слишком высоких рублевых ставок граждане не так активно сберегали в рублях, а компании охотно брали рублевые кредиты, чтобы не расходовать валютную ликвидность.

Набиуллина отметила высокую волатильность российской валюты в этом году, но подчеркнула, что финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. «Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском. Однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий», — сказала она и добавила, что именно поэтому ЦБ принял решение поднять ключевую ставку.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.

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    Платон Щукин
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