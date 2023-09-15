Набиуллина: к ослаблению рубля привело расширение рублевого спроса на импорт

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля. По ее словам, на это повлияли несколько факторов.

«Расширение рублевого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки привело к ослаблению рубля», — констатировала она. Кроме того, по словам главы регулятора, одновременно с этим в условиях не слишком высоких рублевых ставок граждане не так активно сберегали в рублях, а компании охотно брали рублевые кредиты, чтобы не расходовать валютную ликвидность.

Набиуллина отметила высокую волатильность российской валюты в этом году, но подчеркнула, что финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. «Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском. Однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий», — сказала она и добавила, что именно поэтому ЦБ принял решение поднять ключевую ставку.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.