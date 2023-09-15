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15:45, 15 сентября 2023Экономика

Набиуллина заявила о замедлении темпов роста российской экономики

Набиуллина: темпы роста экономики будут более умеренными во второй половине года

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Во второй половине 2023 года темпы роста российской экономики замедлятся и станут более умеренными. Такой прогноз дала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит Telegram-канал регулятора.

Замедление темпов роста российской экономики произойдет одновременно со снижением мировой. На этом фоне руководство ЦБ сохранило свой прогноз по увеличению ВВП страны на этот год на уровне 1,5-2,5 процента. Замедление темпов произойдет на фоне аналогичной динамики в зарубежных государствах, уточнила Набиуллина.

Согласно обновленной оценке ЦБ, снижение темпов роста экономики России сохранится и в следующем году. Ранее регулятор понизил свой прогноз касательно роста ВВП на 2024 год до 0,5-1,5 процента, опустив верхнюю границу коридора на один процентный пункт в сравнении с июльскими ожиданиями.

В Центробанке объяснили продолжительное замедление темпов роста российской экономики сохраняющимися в стране высокими проинфляционными рисками. Ради сдерживания увеличения потребительских цен регулятор 15 сентября повысил ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики произошло в третий раз подряд.

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    Анатолий Акулов
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