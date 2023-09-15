Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 15 сентября 2023Россия

Главу Росавиации отправили в отставку

Премьер-министр Мишустин отправил в отставку главу Росавиации Нерадько
Александр Нерадько

Александр Нерадько. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

Причины отставки Нерадько пресс-службой кабмина не называются.

О возможной отставке чиновника стало известно в ночь с 14 на 15 сентября. О ней сообщали «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники в Минтрансе и в одной из российских авиакомпаний.

В декабре 2022 года в СМИ появились сообщения о проходящих у главы Росавиации обысках, которые связали с делом о получении взятки одной из сотрудниц ведомства. В самой Росавиации опровергали факт проведения следственных мероприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Росавиации отправили в отставку

    На Wildberries подали рекордный иск из-за крыс

    В московском лесу женщин-грибников испугали мужчины с битой

    Москва заявила о готовности рассмотреть инициативы по украинскому урегулированию

    В российском регионе жестоко избили заснувшего на скамейке участника СВО

    Россиянка отказалась вернуться к мужу-рецидивисту и получила четыре удара ножом

    Стал известен новый глава Росавиации

    Лавров заявил о жульничестве Запада в отношениях с развивающимися странами

    Лавров заявил о заметании под ковер ситуации с «Северными потоками»

    Предсказано будущее рынка жилья в случае повышения ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости