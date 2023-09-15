Главу Росавиации отправили в отставку

Премьер-министр Мишустин отправил в отставку главу Росавиации Нерадько

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

Причины отставки Нерадько пресс-службой кабмина не называются.

О возможной отставке чиновника стало известно в ночь с 14 на 15 сентября. О ней сообщали «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники в Минтрансе и в одной из российских авиакомпаний.

В декабре 2022 года в СМИ появились сообщения о проходящих у главы Росавиации обысках, которые связали с делом о получении взятки одной из сотрудниц ведомства. В самой Росавиации опровергали факт проведения следственных мероприятий.