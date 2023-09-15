Стало известно о готовящейся отставке главы Росавиации

«Известия»: главу Росавиации Нерадько отправят в отставку в ближайшее время

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время. Об этом сообщают «Известия».

Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе, а также в одной из авиакомпаний. Отмечается, что решение принято на уровне правительства РФ.

По данным издания, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников заявил, что это может произойти в пятницу, 15 сентября.

На пост нового главы Росавиации министру транспорта Виталию Савельеву на рассмотрение предлагались кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого.

В декабре 2022 года сообщалось, что силовые службы провели обыск в кабинете главы Росавиации. Отмечалось, что одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Однако позже в Росавиации опровергли сообщения о проведении обысков у Нерадько.