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14:38, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

СБУ повторно обвинила в госизмене популярного в России блогера

СБУ повторно обвинила блогера Юрия Подоляку в госизмене
Юрий Подоляка

Юрий Подоляка. Кадр: Slawa / YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) повторно обвинила в госизмене популярного в России блогера и журналиста Юрия Подоляку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации утверждается, что СБУ разоблачила «новые преступления» блогера, якобы связанные с его сотрудничеством с Россией. «На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», — сообщили в СБУ.

Так как Подоляка находится в России, СБУ предпринимает меры для привлечения его к ответственности.

В апреле СБУ заочно предъявила блогеру обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая статью о госизмене. В ведомстве заявили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты «подрывной деятельности против Украины». В СБУ сочли, что блогер призывает к захвату страны, а также распространяет фейки о событиях на фронте.

Перед этим президент России Владимир Путин объявил Подоляке благодарность за работу с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Благодарности также был удостоен блогер и публицист Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.

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    Олег Давыдов
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