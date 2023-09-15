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17:22, 15 сентября 2023Экономика

Понижение прогноза роста российской экономики объяснили

ЦБ: снижение прогноза по российской экономике связано с внутренним спросом

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Снижение прогноза темпов роста российской экономики на 2024 год связано со сдержанным внутренним спросом, а также пересмотром прогнозируемых темпов увеличения экспорта в следующем году. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин.

Как объяснил Заботкин, сдержанный рост внутреннего спроса связан с проведением более жесткой денежно-кредитной политики, призванной, в свою очередь, вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию приблизить к цели в четыре процента. Вторая причина — небольшое снижение прогноза по темпам роста экспорта на 2024 год, указал он.

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Банк России в пятницу, 15 сентября, в среднесрочном прогнозе сузил диапазон прогноза роста ВВП на 2024 год с 0,5-2,5 процента до 0,5-1,5 процента. ЦБ при этом сохранил прогноз на 2023 год и по-прежнему ждет роста ВВП на 1,5-2,5 процента.

Регулятора Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что во второй половине 2023 года темпы роста российской экономики замедлятся. Она отметила, что это произойдет на фоне аналогичной динамики в зарубежных государствах.

15 сентября ЦБ также повысил ключевую ставку на один процентный пункт, с 12 до 13 процентов годовых.

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    Мария Черкасова
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