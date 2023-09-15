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22:51, 15 сентября 2023Спорт

Ротенберг прокомментировал четвертое подряд поражение СКА в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб уже прогрессирует в сезоне
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал четвертое подряд поражение клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит официальный сайт организации.

«Претензий нет по самоотдаче. По дисциплине есть вопросы, потому что у нас много удалений <...> Такой старт у нас в этом сезоне. В том сезоне старт был лучше, в этом — другой старт. Но будет лучше финиш», — заявил специалист. Он добавил, что в данный момент команда находит свою игру и уже прогрессирует.

15 сентября клуб уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. Ранее СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3) и московскому «Спартаку» (0:3). За шесть встреч с начала сезона-2023/2024 хоккеисты из Санкт-Петербурга одержали также две победы: над тольяттинской «Ладой» (3:0) и московским «Динамо» в стартовом матче (2:1).

Далее СКА сыграет дома с «Сибирью» 17 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

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    Андрей Стрельцов
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