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18:20, 15 сентября 2023Спорт

Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо

Суд запретил Рубиалесу приближаться к Дженнифер Эрмосо ближе чем на 200 метров

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Суд запретил бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу приближаться к футболистке сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Europa Press.

15 сентября состоялось первое заседание по делу Рубиалеса. Функционеру запретили общаться со спортсменкой и приближаться к ней менее чем на 200 метров. При этом было отклонено требование прокуратуры обязать экс-главу RFEF являться в суд раз в две недели и конфисковать его активы.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана команды Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Андрей Стрельцов
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