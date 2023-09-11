Против экс-главы испанского футбола возбудили дело из-за скандала с поцелуем

Против Луиса Рубиалеса возбудили дело из-за скандала с поцелуем на ЧМ по футболу

Национальный суд Испании возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за скандала с поцелуем футболистки сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает El Pais.

По информации источника, суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры страны. Отмечается, что полиция собирает видео с моментом поцелуя. Судья также ходатайствовал о включении в доказательства видео празднования в раздевалке и автобусе женской сборной Испании.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.