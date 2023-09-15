Промоутер рассказал о проведении реванша Шлеменко и Илича

Глава RCC Клименко рассказал, что Шлеменко и Илич проведут реванш в декабре

Глава промоутерской компании RCC Николай Клименко рассказал о проведении реванша российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко и серба Александра Илича. Его слова приводит Metaratings.

«В декабре у нас запланирован бой Шлеменко — Илич. Поединки Алексея Олейника и Ивана Штыркова. Это будет новогодний турнир. Возможно, даже получится в кард поставить бой Виталия Минакова», — поделился планами Клименко.

26 августа Илич победил Шлеменко на турнире Russian Cagefighting Championship. Бой, проходивший по правилам MMA, завершился нокаутом на 21 секунде.

Всего на счету 34-летнего серба 15 побед при пяти поражениях в профессиональной карьере. В активе 39-летнего россиянина 62 победы, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.