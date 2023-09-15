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11:26, 15 сентября 2023Бывший СССР

Украинские военные и пограничники провели учения в Чернобыльской зоне

ВСУ и ГПСУ провели учения по борьбе с диверсантами в Чернобыльской зоне

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Государственной пограничной службы республики (ГПСУ) провели учения по борьбе с диверсантами. Об этом командование Объединенных сил ВСУ сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что «тренировка сил и средств контрдиверсионной борьбы» была проведена на киевском направлении — в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ранее сообщалось о проведении с 11 по 15 сентября в дельте Дуная и Черном море международных морских учений Sea Breeze 23.3. В них принимают участие Военно-морские силы США и Украины, а также Румынии, Болгарии, Великобритании, Турции и Франции.

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    Георгий Нестеров
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