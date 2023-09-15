Названо наказание для отправивших россиян на минные поля бойцов ВСУ

Рогов пообещал уничтожить бойцов ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отправили российских пленных солдат на минные поля, должны быть уничтожены. Такое наказание для виновников случившегося в интервью РИА Новости назвал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, это является серьезным преступлением, которое необходимо тщательно расследовать, а ответственные за произошедшее должны понести наказание.

«Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля», — считает Рогов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО) со словами: «Если дойдешь, свободен». Отмечалось, что на обнароданованном видео, найденном в украинском блиндаже, военные ВСУ под прицелами автоматов гонят в поле безоружных людей в форме российской армии.

Следственный комитет России пообещал проверить сведения о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителей ВСУ, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела.