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17:01, 15 сентября 2023Бывший СССР

Названо наказание для отправивших россиян на минные поля бойцов ВСУ

Рогов пообещал уничтожить бойцов ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отправили российских пленных солдат на минные поля, должны быть уничтожены. Такое наказание для виновников случившегося в интервью РИА Новости назвал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, это является серьезным преступлением, которое необходимо тщательно расследовать, а ответственные за произошедшее должны понести наказание.

«Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля», — считает Рогов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО) со словами: «Если дойдешь, свободен». Отмечалось, что на обнароданованном видео, найденном в украинском блиндаже, военные ВСУ под прицелами автоматов гонят в поле безоружных людей в форме российской армии.

Следственный комитет России пообещал проверить сведения о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителей ВСУ, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Варвара Кошечкина
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