Россияне раскрыли желаемые суммы трат на подготовку к свадьбе

«Почта Банк»: россияне готовы потратить на свадьбу свыше полумиллиона рублей

Представители банка «Почта Банк» раскрыли желаемые суммы трат россиян на подготовку к свадьбе. Соответствующий пресс-релиз с результатами исследования поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

В исследовании приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Выяснилось, что около трети опрошенных (31 процент) готовы потратить на организацию и празднование торжества свыше полумиллиона рублей. Часть респондентов (17 процентов) планируют заплатить до 300 тысяч. При этом 15 процентов участников опроса рассчитывают уложиться в сумму до 400 тысяч рублей, 13 — до 100 тысяч рублей, 12 — до 200 тысяч рублей и столько же — до полумиллиона рублей.

Отмечается, что почти половина задействованных в исследовании россиян (47 процентов) копит на свадьбу наличными, а 24 процента предпочитают использовать вклады и накопительные счета. В свою очередь, 15 процентов респондентов признались, что готовы взять кредит для праздника, а 7 — планируют занять деньги у родственников и друзей. Кроме того, 2 процента опрошенных готовы оплатить услуги кредиткой, а 5 процентов назвали другие источники финансирования, такие как премии.

Среди прочего в качестве гостей 57 процентов женихов и невест намерены пригласить на свадьбу только родителей и близких друзей. Помимо этого, 30 процентов россиян желают пригласить большой круг родственников, коллег и друзей, 7 процентов отметят только вдвоем, 4 — исключительно с друзьями и 2 — только с родителями.

Вдобавок 43 процента родителей новобрачных заявили, что готовы частично финансово вложиться в организацию свадьбы своих детей. В то же время 11 процентов согласны оплатить ее полностью, а 8 процентов не собираются вовсе вкладываться в мероприятие.

На подарки брачующимся 43 процента опрошенных согласны потратить не более 10 тысяч рублей, 37 процентов — до 20 тысяч рублей и 9 процентов — до 30 тысяч рублей. Между тем 6 процентов участников опроса собираются выделить для жениха и невесты свыше 50 тысяч рублей, 3 процента — до 50 тысяч рублей и 2 процента — до 40 тысяч рублей.

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