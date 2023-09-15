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18:32, 15 сентября 2023Мир

В Турции рассказали о работе для возобновления зерновой сделки

Глава МО Турции заявил, что Анкара работает для возобновления зерновой сделки
СюжетМинобороны:

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Анкара работает для возобновления зерновой сделки, заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер. Его слова приводит РИА Новости.

«Турция продолжает конструктивную работу и инициативы для возобновления черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при нашей координации по инициативе нашего президента и за счет своей эффективности во многом способствовало преодолению зернового кризиса», — сказал министр обороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится на стопе.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы со страхованием экспорта сельхозпродукции России и российской платежной системой. Он отметил, что возобновление зерновой сделки является желанием всех лидеров на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).

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    Виктория Кондратьева
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