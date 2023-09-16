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00:46, 16 сентября 2023Россия

Сотрудница полиции сбила женщину на переходе в Москве

Сотрудница полиции сбила женщину на переходе на юго-востоке Москвы

Фото: Globallook Press

Сотрудница полиции, по предварительным данным, сбила женщину на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по столице.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло вечером в четверг, 14 сентября, на Жигулевской улице. Водитель легкового автомобиля Mazda сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«При проведении проверки предварительно установлено, что автомашиной управляла сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы», — подчеркнули в пресс-службе. Она находилась в свободное от службы время и была трезвая.

Водитель машины вызвала бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.

Ранее во Владимирской области мужчина на фургоне прокатил полицейского на капоте своей «Газели», когда уходил от погони. Потом он скрылся, но его личность быстро установили и задержали.

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    Марина Совина
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