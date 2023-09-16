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15:23, 16 сентября 2023Россия

Путин похвалил Ким Чен Ына за хороший глазомер

Путин похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за точность в определении высоты башни

Во время посещения российского космодрома Восточный северокорейский лидер Ким Чен Ын сумел с высокой точностью определить размер самого высокого сооружения площадки — мобильной башни обслуживания. Видеоролик, где они вместе с президентом России Владимиром Путиным идут и говорят на эту тему, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава КНДР предположил, что ее высота составляет 40-50 метров. Путин уточнил, что 52 метра. «На глаз все определил. Молодец!» — похвалил своего спутника за хороший глазомер российский лидер.

Утром 16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморье. Во время посещения Владивостока он пришел на балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра.

На аэродроме Кневичи ему показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) и гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Днем ранее лидер КНДР побывал в Комсомольске-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы.

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    Платон Щукин
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