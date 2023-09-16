Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России

Ким Чен Ыну и Шойгу показали три самолета ВКС России на аэродроме Кневичи

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну и министру обороны России Сергею Шойгу продемонстрировали на аэродроме Кневичи в Приморье три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом передает РИА Новости.

Глава Северной Кореи ознакомился со сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160, турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС и дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3. Эти самолеты являются воздушным компонентом российских стратегических ядерных сил.

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Ким Чен Ыну и Шойгу также рассказали о боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3. Об их летно-технических возможностях Ким Чен Ыну доложил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал». 15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы.