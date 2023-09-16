Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:40, 16 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России

Ким Чен Ыну и Шойгу показали три самолета ВКС России на аэродроме Кневичи
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну и министру обороны России Сергею Шойгу продемонстрировали на аэродроме Кневичи в Приморье три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом передает РИА Новости.

Глава Северной Кореи ознакомился со сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160, турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС и дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3. Эти самолеты являются воздушным компонентом российских стратегических ядерных сил.
box#2764048

Ким Чен Ыну и Шойгу также рассказали о боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3. Об их летно-технических возможностях Ким Чен Ыну доложил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал». 15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские средства ПВО уничтожили беспилотники над двумя областями

    Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России

    Стоматолог перечислил противопоказания к отбеливанию зубов

    Промоутер заявил об участии голливудского актера в поисках соперника Тактарову

    Азербайджан высказался об урегулировании кризиса в Карабахе

    В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

    В России предложили ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года

    США обвинили в попытке вмешаться в выборы в Сьерра-Леоне

    Телефонный мошенник попытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

    Российскую «Вену» впервые показали в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости