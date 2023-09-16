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13:08, 16 сентября 2023Мир

Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин

Депутат бундестага Шмидт направил властям ФРГ вопросы о запрете въезда машин

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт направил правительству Германии 11 вопросов о запрете въезда машин. Об этом он рассказал РБК.

Он заявил, что сначала направлял мелкие единичные запросы, однако правительство отправляло отписки. Шмидт отправил подробное обращение в конце августа. По его словам, правительство взяло паузу и пообещало до конца сентября подготовить ответ.

«Как мы знаем, на днях чиновник ЕК сделал какие-то заявления, которые еще больше запутали ситуацию. Налицо явное расхождение текста санкций и тех рекомендаций Еврокомиссии, которые мы услышали», — рассказал депутат. Он считает, что правительство ответит на его обращение, основываясь на рекомендации Еврокомиссии.

10 сентября Европейский союз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позже Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.

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    Кристина Есикова
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