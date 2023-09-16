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01:44, 16 сентября 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы звучат в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Тревогу объявили в 1:01 в Полтавской области, спустя две минуты она распространилась еще на два региона. Воздушные силы Украины сообщили об угрозе использования баллистических вооружений, передает издание «Зеркало недели».

Ранее, 14 сентября, в украинском Днепропетровске прозвучали взрывы, объявлялась воздушная тревога. Днем ранее звуки взрывов были слышны в Сумах. В Одесской, Сумской, Черниговской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области звучали сигналы тревоги.

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    Марина Совина
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