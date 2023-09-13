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03:14, 13 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Сумах

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Сумах

Фото: Pixabay

В украинском городе Сумы слышны звуки взрывов, об этом в Telegram-канале сообщило издание «Общественное».

Как уточняет «Зеркало недели» со ссылкой на Воздушные силы Украины, в городе работают системы противовоздушной обороны. В регионе также объявлена угроза атаки беспилотников.

Также отмечается, что ПВО работает по БПЛА в Одесской области, в том числе в Рени, Измаиле и Одессе.

В Одесской области воздушная тревога прозвучала в 00:27, в Сумской — в 2:31, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Также сигналы звучат в Черниговской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

12 сентября в Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв. Также стало известно о серии взрывов на территории подконтрольного властям Украины Запорожья. В регионах объявлялась воздушная тревога.

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    Марина Совина
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