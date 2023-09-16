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18:43, 16 сентября 2023Россия

В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина

Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина открыли в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина. Информация об этом появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Из находящихся в открытом доступе данных следует, что наследственное дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из нотариальной палаты Петербурга. Он же занялся процессом о наследстве бизнесмена Евгения Пригожина.

Скриншот: реестр наследственных дел Федеральной нотариальной палаты

Информации об имуществе, которым располагал Уткин, в открытом доступе нет.

Прощание с командиром ЧВК «Вагнер» состоялось 31 августа на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах. Церемония прошла с воинскими почестями — в ней принимал участие военный оркестр.

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, в том числе Пригожин и командир «Вагнера» Уткин. В авиакатастрофе никто не выжил. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

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    Константин Лысяков
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