Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 31 августа 2023Россия

С командиром ЧВК «Вагнер» Уткиным попрощались в Подмосковье

В Подмосковных Мытищах попрощались с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковных Мытищах попрощались с командиром частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрием Уткиным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, прощание состоялось на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». В церемонии принимал участие военный оркестр.

После прощания с участием близких родственников Уткина, на мемориал были допущены бойцы ЧВК.

Дмитрий Уткин был одним из пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области 23 августа.

Материалы по теме:
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Кто он такой и как связан с Евгением Пригожиным
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.Кто он такой и как связан с Евгением Пригожиным
30 августа 2023
Биография Евгения Пригожина. Личная жизнь, семья и карьера основателя ЧВК «Вагнер»
Биография Евгения Пригожина.Личная жизнь, семья и карьера основателя ЧВК «Вагнер»
30 августа 2023
Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?
Пригожина тайно похоронили в Петербурге.Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?
29 августа 2023

Командуя «Вагнером», Уткин принимал участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР. В 2015 году ЧВК «Вагнер» участвовала в штурме Пальмиры и Дейр-эз-Зора в Сирии. В 2022 году ЧВК «Вагнер» и Дмитрий Уткин приступили к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине.

По данным из открытых источников, Дмитрия Уткина четыре раза награждали орденом Мужества.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В Приморье разрушительный паводок, вода смывает дома, мосты и людей. Регион ждет новый тайфун

    Китай и Таиланд проведут совместные учения

    В США высказались об истоке конфликта на Украине

    В Госдуме оценили идею сделать 1 сентября выходным

    В Турции подтвердили дату встречи Путина с Эрдоганом

    Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над российским регионом

    Россиянину вырвали на вечеринке глаз и выбросили в окно

    Мужчина набросился с ножом на знакомого в центре Москвы и попал на видео

    Еще одна девушка обвинила участника группы Backstreet Boys в изнасиловании

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости