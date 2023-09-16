Игрок «Динамо» рассказал о переписке с перешедшим в испанский клуб Захаряном

Тюкавин рассказал, что игрок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян скучает по «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о переписке с бывшим игроком клуба Арсеном Захаряном, перешедшим в испанский «Реал Сосьедад». Его слова приводит Sport24.

«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично», — поделился нападающий. Тюкавин также рассказал, что Захарян в Испании скучает по «Динамо».

25 августа Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

