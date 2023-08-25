Хавбек сборной России Арсен Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян провел дебютный матч за испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего тура чемпионата Испании команда сыграла с «Лас-Пальмасом». Захарян появился на поле на 75-й минуте встречи и провел на нем 15 минут, не отметившись результативными действиями. Игра завершилась со счетом 0:0.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029. Его дебютный матч планировался на 25 августа против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге.

До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо». В нынешнем сезоне он провел пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.