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11:50, 17 сентября 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвала идеальные виды спорта для занятий на улице осенью

Тренер Бутова посоветовала настольный теннис как идеальный вид активности осенью

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала идеальные виды спорта для тренировок на улице осенью. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист посоветовала заняться бегом, пешим туризмом, велоспортом и скандинавской ходьбой. Бутова отметила, что эти виды активности идеально подойдут для тренировок осенью, поскольку после спада летней жары снижается риск внезапного ухудшения самочувствия при нагрузках.

Тренер также порекомендовала попробовать настольный теннис. «Настольный теннис несет в себе соревновательный дух и аэробную нагрузку. Еще он позволяет улучшить координацию, зрительную реакцию и, конечно, сжигать калории», — пояснила она.

Ранее врач-терапевт Игорь Видяскин назвал способствующие снижению артериального давления виды спорта. Он отметил пользу ходьбы, плавания, езды на велосипеде и йоги. Специалист подчеркнул, что необходимо заниматься физической активностью по 30 минут в день.

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    Андрей Стрельцов
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