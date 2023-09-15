Врач назвал способствующие снижению артериального давления виды спорта

Врач Видяскин заявил, что плавание и йога помогают снижать давление

Врач-терапевт Игорь Видяскин назвал способствующие снижению артериального давления виды спорта. Его слова приводит NEWS.ru.

Видяскин заявил, что регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Он подчеркнул, что необходимо заниматься физической активностью по 30 минут в день.

Эксперт также добавил, что давление могут снизить расслабляющие практики: йога или массаж, медитация, глубокое дыхание. Кроме того, он призвал избегать употребления алкоголя и не курить, так как этиловый спирт и содержащийся в сигаретах никотин могут повышать давление.

11 августа журналисты Men Today назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. Секрет кроется в выполнении «китайского стульчика», для которого нужно напрячь мышцы пресса и сползти вниз по стене до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом.