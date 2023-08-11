Раскрыт секрет выполнения «китайского стульчика»
Журналисты Men Today назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. Об этом сообщается на сайте издания.
По информации издания, секрет кроется в выполнении «китайского стульчика», для которого нужно напрячь мышцы пресса и сползти вниз по стене до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом. Это статическое упражнение предполагают сокращение и удержание мышцы таким образом, чтобы ее длина не менялась.
Кроме того, выяснилось, что упражнение улучшает функцию, структуру и механику сердца, здоровье сердечно-сосудистой системы и производительность автономной нервной системы. Эти показатели нужно держать в норме, чтобы снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
7 августа врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.