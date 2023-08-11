Раскрыт секрет выполнения «китайского стульчика»

Men Today назвал «китайский стульчик» лучшим упражнением для снижения давления

Журналисты Men Today назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации издания, секрет кроется в выполнении «китайского стульчика», для которого нужно напрячь мышцы пресса и сползти вниз по стене до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом. Это статическое упражнение предполагают сокращение и удержание мышцы таким образом, чтобы ее длина не менялась.

Кроме того, выяснилось, что упражнение улучшает функцию, структуру и механику сердца, здоровье сердечно-сосудистой системы и производительность автономной нервной системы. Эти показатели нужно держать в норме, чтобы снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

7 августа врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.

