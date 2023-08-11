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19:33, 11 августа 2023Спорт

Раскрыт секрет выполнения «китайского стульчика»

Men Today назвал «китайский стульчик» лучшим упражнением для снижения давления

Фото: Odua Images / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации издания, секрет кроется в выполнении «китайского стульчика», для которого нужно напрячь мышцы пресса и сползти вниз по стене до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом. Это статическое упражнение предполагают сокращение и удержание мышцы таким образом, чтобы ее длина не менялась.

Кроме того, выяснилось, что упражнение улучшает функцию, структуру и механику сердца, здоровье сердечно-сосудистой системы и производительность автономной нервной системы. Эти показатели нужно держать в норме, чтобы снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

7 августа врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.

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    Анастасия Борисова
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