Врач дала советы пожилым людям для занятий спортом

Врач Зубарева заявила, что занятия спортом помогут замедлить процессы старения

Врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Зубарева заявила, что занятия спортом помогут замедлить процессы старения и держать тело в тонусе. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.

Врач посоветовала пенсионерам заниматься только тем видом спорта, который приносит удовольствие от процесса. Она добавила, что пожилым людям нужно хвалить себя за выполненные задачи.

4 августа фитнес-тренеры Тим ​​Харрис и Сэнди Макаскилл дали рекомендации для тех, кто решил заниматься на улице в жару. Макаскилл заявил, что заниматься стоит в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей.