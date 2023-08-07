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21:31, 7 августа 2023Спорт

Врач дала советы пожилым людям для занятий спортом

Врач Зубарева заявила, что занятия спортом помогут замедлить процессы старения

Фото: Erik Brolin / Unsplash

Врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Зубарева заявила, что занятия спортом помогут замедлить процессы старения и держать тело в тонусе. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.

Врач посоветовала пенсионерам заниматься только тем видом спорта, который приносит удовольствие от процесса. Она добавила, что пожилым людям нужно хвалить себя за выполненные задачи.

4 августа фитнес-тренеры Тим ​​Харрис и Сэнди Макаскилл дали рекомендации для тех, кто решил заниматься на улице в жару. Макаскилл заявил, что заниматься стоит в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей.

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    Анастасия Борисова
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