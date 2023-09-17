Россиянам дали совет по покупке недвижимости по ипотеке

Депутат Кирьянов призвал присмотреться к покупке недвижимости в малых городах

Россиянам нужно присмотреться к покупке недвижимости по ипотеке в малых города и сельской местности. Таким советом в беседе с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Депутат рассказал, что сегодня до 80 процентов сделок по покупке недвижимости осуществляются при помощи ипотеки.

«Более половины этих ипотечных сделок — это сделки по тем или иным льготным программам, которые сегодня существуют: это и семейная ипотека, и сельская ипотека, и дальневосточная ипотека. Соответственно, вектор государственной поддержки не меняется», — объяснил он.

По словам Кирьянова, государство помогает решить жилищные проблемы молодых семей, а также помогает тем категориям граждан, в которых нуждается народное хозяйство и экономика страны — это врачи, учителя и сотрудники IT-компаний.

Освоение территорий

«Более того, идет модернизация программ льготного ипотечного кредитования с учетом стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года. То есть будет дифференцирована реализация механизмов льготной ипотеки с учетом деления на регионы. Но это не значит, что у нас крупнейшие регионы будут совсем исключены из ипотечной льготной программы», — сообщил парламентарий.

Это значит, что мы должны рассматривать возможности по реальному освоению нашей огромной страны. В том числе делать акцент на приобретение недвижимости в небольших и малых городах, приобретение недвижимости в сельской местности Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Также, по мнению Кирьянова, в перспективе в России будет более активно развиваться рынок ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства.

«Мы будем более охотно предоставлять ипотеку в регионах для покупки жилья на вторичном рынке. Возможно, это приведет к возрождению местных застройщиков, которые во многом были вынуждены уйти с рынка», — отметил он.

Контроль цен

При этом парламентарий объяснил, что контроль цен на рынке недвижимости со стороны государства не нужен.

«Навязывание условий рынку недвижимости со стороны государства — это посыл, который приведет к неминуемому взлету цен. Сегодня у нас есть набор механизмов регулирования экономики с помощью участия государства в ипотечном кредитовании. Такой формат, когда мы утверждаем цены на рынке, сегодня не просто неэффективен, а неприемлем», — заключил Кирьянов.

13 сентября стало известно об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке в России. Правительство опубликовало постановление, в котором говорится, что показатель увеличится с 15 до 20 процентов от суммы кредита. Документ датирован 9 сентября и опубликован 12 сентября. Как правило, нормативные акты вступают в силу через семь дней после публикации.