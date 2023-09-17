МИД РФ оценил вероятности допуска кораблей КНР к Северному морскому пути

Посол Корчунов о допуске кораблей КНР: РФ может сама обеспечить безопасность СМП

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов оценил вероятность допуска военных кораблей Китая к маршруту Северному морскому пути (СМП). Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам дипломата, Россия способна самостоятельно надежно обеспечить безопасность СМП и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу.

Ранее правительство России расширило план развития Северного морского пути 2035 года. Документ был утвержден Мишустиным в августе 2022 года. Он включает в себя более 150 мероприятий, на финансирование которых будет выделено почти 1,8 триллиона рублей.

В марте президент России Владимир Путин по результатам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что в ближайшее время будет создан совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь», предназначенный для формирования планов по развитию и освоению маршрута Россией и Китаем.