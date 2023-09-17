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19:41, 17 сентября 2023Спорт

Названы лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде

Yoki.Ru заявил, что во время простуды можно заняться ходьбой и бегом

Фото: Dane Wetton / Unsplash

Журналисты Yoki.Ru назвали лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, во время простуды можно заняться ходьбой и бегом. Отмечается, что бег является естественным муколитическим средством. Кроме того, полезными будут цигун и йога, так как дыхательные упражнения помогут повысить иммунитет и снять боли и неприятные ощущения, связанные с воспалением синусов.

Худшим вариантом станет посещение фитнес-зала и поднятие тяжестей. Также не рекомендуются командные виды спорта, так как есть риск заразить партнеров по занятиям.

11 августа журналисты Men Today назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. Секрет кроется в выполнении «китайского стульчика», для которого нужно напрячь мышцы пресса и сползти вниз по стене до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом.

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    Анастасия Борисова
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