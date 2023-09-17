Главный тренер «Сочи» покинул свой пост

«Сочи» покинул главный тренер Дмитрий Хохлов

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — заявляет пресс-служба клуба. Отмечается, что соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Возглавит команду Александр Точилин, занимавший пост главного тренера с 2018-го по 2019-й год, а также в 2022 году.

47-летний Хохлов получил эту должность в апреле 2023 года после ухода из команды Курбана Бердыева. Специалист известен также по работе в краснодарской «Кубани», московском «Динамо» и волгоградском «Роторе».

15 августа «Ахмат» расторг контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Эта отставка стала первой в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/2024. Затем с главным тренером чехом Иржи Ярошиком расстался «Оренбург».