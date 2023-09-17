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13:22, 17 сентября 2023Спорт

Главный тренер «Сочи» покинул свой пост

«Сочи» покинул главный тренер Дмитрий Хохлов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — заявляет пресс-служба клуба. Отмечается, что соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Возглавит команду Александр Точилин, занимавший пост главного тренера с 2018-го по 2019-й год, а также в 2022 году.

47-летний Хохлов получил эту должность в апреле 2023 года после ухода из команды Курбана Бердыева. Специалист известен также по работе в краснодарской «Кубани», московском «Динамо» и волгоградском «Роторе».

15 августа «Ахмат» расторг контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Эта отставка стала первой в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/2024. Затем с главным тренером чехом Иржи Ярошиком расстался «Оренбург».

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    Ксения Курашкина
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