Власти Харьковской области рассказали о повреждениях после взрыва

Синегубов: в Харькове в результате взрыва повреждено здание предприятия

После взрыва в украинском городе Харькове повреждено предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По данным представителя власти области, в ночь на 17 сентября произошел взрыв, который вызвал пожар в одном из предприятий. Синегубов утверждает, что удар наносился с помощью четырех управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса С300.

В ночь на 17 сентября по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины в Харькове были нанесены ракетные удары. После взрывов очевидцы слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Помимо завода, также фиксировались прилеты по сортировочному железнодорожному узлу, добавил он.