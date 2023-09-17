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11:21, 17 сентября 2023Бывший СССР

Власти Харьковской области рассказали о повреждениях после взрыва

Синегубов: в Харькове в результате взрыва повреждено здание предприятия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rick Mave / Globallookpress.com

После взрыва в украинском городе Харькове повреждено предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По данным представителя власти области, в ночь на 17 сентября произошел взрыв, который вызвал пожар в одном из предприятий. Синегубов утверждает, что удар наносился с помощью четырех управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса С300.

В ночь на 17 сентября по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины в Харькове были нанесены ракетные удары. После взрывов очевидцы слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Помимо завода, также фиксировались прилеты по сортировочному железнодорожному узлу, добавил он.

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    Варвара Кошечкина
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