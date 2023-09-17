Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть видео его выступлений до ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о сложностях жизни с протезами. Экс-спортсмен высказался в эфире телеканала НТВ.

«Что бы ни делали, какие бы протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — заявил Костомаров, добавив, что сейчас ему очень тяжело смотреть фотографии и видео его прежних выступлений.

Костомаров регулярно показывает, как продолжает восстановление после ампутации и тренируется. 22 августа спортсмен впервые вышел на лед в шоу Авербуха вместе с супругой Оксаной Домниной.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.